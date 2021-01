Poiares e Rangel acusam Costa de se "confundir" com o país e de "mentir"

O ex-ministro de Passos Coelho reagiu às acusações do primeiro-ministro dizendo que António Costa deve "refletir se não está há demasiado tempo no poder, pois confunde-se a si, e ao Governo, com o próprio país". Já Paulo Rangel desmente argumentos do primeiro-ministro e acusa-o de querer "gerar confusão".

