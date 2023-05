Presidente da República espera que Costa demita Galamba

Marcelo Rebelo de Sousa espera que António Costa demita o ministro das Infraestruturas, João Galamba, depois da história rocambolesca que envolveu a demissão do adjunto, Frederico Pinheiro, e a recuperação de um computador do Estado por parte do Sistema de Informações e Segurança (SIS).





Este cenário é avançado esta terça-feira, pelo Expresso. Segundo o jornal, o Presidente da República transmitiu ao primeiro-ministro a sua leitura do acontecimentos, à luz da qual João Galamba não reúne condições para se manter no cargo.





Esta opinião foi manifestada no decurso de uma conversa telefónica que ambos mantiveram no sábado. Marcelo Rebelo de Sousa, de acordo com o Expresso, considera que o sucedido no Ministério das Infraestruturas "põe em causa a credibilidade do Estado", um ponto de vista que o levou a referir-se ao caso como "particularmente sensível" e "de relevância nacional".





António Costa cancelou a sua agenda de hoje e convocou João Galamba para uma reunião em São Bento. O primeiro-ministro e o ministro das Infraestruturas estiveram reunidos em São Bento, na residência oficial do chefe do Executivo, cerca de duas horas. À saída, Galamba não fez quaisquer declarações e dirigiu-se ao Ministério das Infraestruturas.





O filme da exoneração do adjunto de João Galamba é uma história com várias versões e calendários, mas na base está a informação prestada à comissão parlamentar de inquérito à TAP e as notas da polémica reunião entre a então CEO da companhia aérea, Christine Ourmières-Widener, e o grupo parlamentar do PS, a 17 de janeiro. O fim é o que se conhece: um adjunto – Frederico Pinheiro – exonerado com acusações de agressões.

Esta terça-feira, o Conselho de Fiscalização do Sistema de Informações da República Portuguesa (SIRP) esclareceu que por sua própria iniciativa pediu informações sobre a intervenção do SIS no caso da recuperação do computador atribuído a um ex-adjunto governamental com informação classificada.