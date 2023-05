António Costa vai falar sobre caso Galamba às 20:45

Leia Também Terminou reunião de Costa com Marcelo. Futuro de Galamba será conhecido em breve

António Costa vai falar ao país às 20:45 sobre a polémica em torno do ministro das Infraestruturas, João Galamba, sabe o Negócios. A declaração será feita a partir da sua residência oficial, no Palácio de São Bento.O primeiro-ministro esteve reunido com Galamba esta manhã e deslocou-se pelas 17 horas ao Palácio de Belém para uma reunião com o Presidente da República que durou uma hora e 45 minutos.Há alguns minutos, João Galamba anunciou ter pedido a demissão Segundo o Expresso, Costa não terá apresentado uma proposta de remodelação alargada do Governo.(Notícia atualizada às 20:28)