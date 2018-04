Recep Tayyip Erdogan

Novembro de 2019 seria o mês das eleições, masconfirmou esta quarta-feira que estas deverão ocorrer já no próximo mês de Junho, avançou a Reuters."É importante remover o tópico eleições da nossa agenda", afirmou Erdogan.No ano passado, Erdogan ganhou com pouca margem um referendo para mudar a constituição e constituir uma presidência executiva. As eleições vêm efectivar estas iniciativas.O presidente justificou ainda o antecipar das eleições com a necessidade de tomar decisões económicas e de investimentos, fazendo referência às operações militares que a Turquia mantém na Síria.O presidente turco já havia negado por diversas vezes que avançaria com esta opção, e fá-lo agora num contexto de estado de emergência que está vigente desde Junho de 2016 e que foi estendido esta quarta-feira pelo Parlamento por mais três meses.Erdogan já lidera o país há 15 anos. Começou por assumir o cargo de primeiro-ministro e depois transitou para a presidência. Ao mesmo tempo que introduziu melhorias na economia turca, aumentou também o autoritarismo, sublinha ainda a agência noticiosa.