PS admite regresso aos debates quinzenais no Parlamento

O PS não coloca qualquer objecção ao regresso dos debates quinzenais com o primeiro-ministro na Assembleia da República. A notícia faz a manchete do Público desta sexta-feira e o jornal cita fontes da direção socialista. A decisão caberá ao grupo parlamentar que vai tomar posse e ao futuro líder parlamentar, cujo nome não está ainda oficializado.

A ideia é que seria incompreensível qualquer oposição a um maior escrutínio do Governo, especialmente quando conseguiram uma maioria absoluta e o regresso dos debates quinzenais foi uma hipótese admitida por Fernando Medina, esta quarta-feira na RTP.

Em 2020, recorde-se, um conjunto de alterações ao regimento da Assembleia da República incluíam a redução do número de debates com o primeiro-ministro no Parlamento. A proposta inicial foi do PDS, mas a que acabaria por ser aprovada no final foi do PS.