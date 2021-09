PS em alerta laranja com derrota em Lisboa

Pela terceira vez consecutiva, o mapa político pintou-se de cor de rosa, com o PS a conquistar a maioria dos 308 concelhos portugueses. Mas a vitória socialista nestas autárquicas teve um sabor amargo, com a perda de Lisboa, a maior câmara do país. Apesar da vitória “indiscutível” do PS nestas eleições, os politólogos ouvidos pelo Negócios defendem que a perda de Lisboa é um “cartão amarelo”

