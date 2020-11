PS negoceia com o PCP controlo público dos CTT

Leia Também Trabalhadores dos CTT fazem greve dia 30 de novembro e 2 e 3 de dezembro

O PS está a negociar com o PCP o controlo público parcial dos CTT. A informação é avançada esta sexta-feira, 20 de novembro, pelo Eco , que dá conta de que esta negociação está a acontecer no âmbito do Orçamento do Estado para 2021, mas que a medida poderá acabar por ser concretizada já fora do Orçamento.As negociações que estão a ser levadas a cabo são reveladas pelo deputado João Paulo Correia, vice-presidente da bancada parlamentar socialista. "Se o momento para tomar a decisão é este Orçamento ou é posteriormente, é aquilo que certamente estará em análise", diz ao Eco.O controlo público dos CTT, acrescenta, "não significa nacionalizar 100% do capital", mas sim "adquirir ações" para que o Estado venha a ser o maior acionista. Neste caso, significa que o Estado terá de ter uma posição superior a 13,12%."Não será uma medida de grande impacto orçamental", garante João Paulo Correia, detalhando que o Governo poderá alienar participações que tenha noutras empresas para financiar esta operação.