PSD promete devolver 2 mil milhões de euros em impostos às empresas e famílias

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O PSD promete devolver dois mil milhões de euros em impostos às empresas e famílias até ao final da legislatura, através sobretudo da redução da redução de IRC em 2023 e 2024 e de IRS nos dois anos seguintes.

Segundo o programa eleitoral do PSD, que o líder social-democrata está a apresentar nesta sexta-feira, 7 de janeiro, há várias promessas de reduções de impostos: IRS, IRC, IMI e IVA (este último apenas de forma limitada no tempo, para as empresas da restauração afetadas pela pandemia).

Leia Também PSD não antevê regresso aos excedentes até 2026

(Notícia em atualização)