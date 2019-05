"Rasgar o Tratado Orçamental seria muito irresponsável", diz Pedro Marques

"Queremos constituir um orçamento na Zona Euro, que precisa ser reformada. O que implica a criação de instrumentos de convergência mas também de estabilização das economias do euro perante choques assimétricos. Inclui também maior flexibilidade das regras de aplicação do Tratado Orçamental", diz o cabeça de lista do PS às Europeias.