Rui Rio aberto a negociar com Costa, após as eleições antecipadas.

ra positivo o PS estar aberto a negociar comigo, mas não no sentido de ir para o Governo", admite Rui Rio em entrevista ao jornal Público Em relação ao CDS, o líder do partido mostra-se disposto a negociar uma coligação. "Estou na disponibilidade de internamente debater, avaliar, uma coligação com o CDS oficial. Aparecer nas listas do PSD um ou outro independente até acho positivo, mas nunca por ser um ex-CDS ou um ex-qualquer outra coisa. Isso não é característica para entrar na lista", explica.

Rui Rio garante que não vai desfazer todo o trabalho do PS, caso acabe por formar Governo. Contudo, mostra-se em desacordo com alguns dossiers, como o imposto Mortágua, que assume ser para alterar. Sobretudo, frisa, quer seguir o seu próprio programa.Em relação a Paulo Rangel, o presidente do PSD assume que não esperava tê-lo como adversário, mas que começou a perceber que essa seria uma realidade. "Quando o vi utilizar a campanha autárquica em benefício próprio e da sua popularidade dentro do partido", conta.