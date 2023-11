Embora o Orçamento do Estado concentre, tradicionalmente, grande parte das medidas de política económica, o Governo também foi assumindo compromissos e deixando promessas com um horizonte plurianual. A crise política adia, por exemplo, a decisão sobre o novo aeroporto, compromete a intenção de reavaliar o sistema de pensões, põe em causa o salário mínimo de 900 euros e deixa em aberto a concretização do fundo financiado pelos excedentes.

Salário mínimo, aeroporto, pensões: as medidas de fundo que ficam comprometidas









