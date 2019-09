Secretário de Estado da Proteção Civil demite-se

O secretário de Estado da Proteção Civil apresentou a sua demissão, no dia em que a Polícia Judiciária realizou uma série de buscas no âmbito de investigações relacionadas com a compra das polémicas golas "inflamáveis". Segundo a CMTV, José Artur Neves foi constiruído arguido.