Sondagem: Ana Gomes sobe à custa de Marcelo e Ventura

A candidata da área socialista é cada vez mais a pretendente a Belém com maior margem para impedir uma reeleição retumbante de Marcelo. Ana Gomes tira partido das quedas do atual Presidente e do candidato populista para chegar aos 17%.

