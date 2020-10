Sondagem confirma que pandemia foi boa para o PS

Leia Também PS perde gás a um mês de entregar OE 2021. BE sobe

Se as eleições fossem hoje, o PS recolheria cerca de 37% dos votos, com uma vantagem de 10 pontos percentuais face ao principal partido da oposição, o PSD, revela uma sondagem feita pelo ICS/ISCTE para o Expresso e SIC O Negócios comparou este resultado com o da última sondagem com intenções de voto nas legislativas feita por estas mesmas entidades, em fevereiro, e concluiu que o PS duplicou a vantagem face ao PSD, que era então de cinco pontos. A distância entre os dois partidos aumentou porque o PS acelerou quatro pontos percentuais, ao passo que o PSD cedeu um ponto. Nessa altura, o PS conseguia apenas 33% dos votos, contra 28% do PSD.Esta sondagem vem ao encontro do barómetro da Intercampus, feito para o Negócios e CM/CMTV. De fevereiro para cá , o PS reforçou em seis pontos a sua vantagem face ao PSD: os socialistas passaram 31,1% para 37,4%, enquanto o PSD recuou marginalmente, de 24,3% para 23,8%.A avaliação dos dois líderes partidário mostra também que António Costa se mantém claramente como o líder partidário mais popular, com uma nota de 5,7 (de zero a 10), mais 0,1 do que em fevereiro. No entanto, a este nível Rui Rio conseguiu aproximar-se, passando de uma nota de 4,4 para 4,8.Em relação aos restantes partidos, os sete meses de pandemia foram sobretudo penosos para a CDU e CDS. Os comunistas recuam dois pontos para 6%, enquanto os centristas caíram de 4% para 2%. Nos restantes partidos, as mudanças são menos pronunciadas. O Bloco de Esquerda escorrega um ponto para 8%, mantendo-se como a terceira força política mais votada, ao passo que o Chega sobe um ponto, para 7%, ficando na quarta posição (ultrapassando a CDU).Na avaliação dos líderes, a bloquista Catarina Martins mantém-se com 4,6, mas Jerónimo de Sousa recua de forma significativa, passando de 4,3 para 3,6. André Ventura sobe apenas 0,1 para 3,1.Ao nível destes partidos, as sondagens da Intercampus, feitas para o Negócios e CM/CMTV, mostram uma diferença assinalável que diz respeito à quebra do Bloco. Em fevereiro, este partido recolhia uma percentagem bastante elevada de votos, 13,3% (níveis inéditos), e agora está em 9,9%. Tal como acontece com a sondagem divulgada hoje pelo Expresso, a CDU também recua, mas agora apenas um ponto. O Chega sobe só meio ponto em sete meses.O trabalho de campo desta sondagem do ICS/ISCTE, noticiada agora pelo Expresso e SIC, foi realizado entre os dias 14 e 24 de setembro, baseada em 801 entrevistas válidas, com uma taxa de resposta de 32%. A margem de erro máxima associada a esta amostra é de 3,5%, com um nível de confiança de 95%.