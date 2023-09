Sondagem: Maioria apoia Marcelo na tensão com Costa

A grande maioria dos portugueses concorda com o veto do pacote “Mais Habitação”, defendendo que Marcelo não intervém demais e que o primeiro-ministro devia procurar mais consensos com o chefe de Estado. As conclusões são do barómetro de setembro feito pela Intercampus para o Jornal de Negócios, Correio da Manhã e CMTV.





...