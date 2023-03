Sondagem: Manuel Pizarro não convence

O atual ministro da Saúde, há seis meses no cargo, ainda não convence, tendo uma apreciação largamente negativa no último barómetro Intercampus para o Negócios, CM e CMTV, com a maior parte dos inquiridos a avaliar de forma mais positiva a atuação da antecessora no cargo.





Para 36,5% do universo ouvido na sondagem, mais de um terço, Manuel Pizarro está a governar pior do que Marta Temido.



...