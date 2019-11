Tensão máxima no Orçamento do Estado

As negociações parecem estar num beco sem saída. Com os partidos no Parlamento, onde será difícil arrancar um voto favorável, mas também dentro do Governo onde o mal-estar entre Centeno e alguns ministros setoriais é crescente. Risco de coligações negativas, como pode acontecer no IVA da energia, são a cereja no topo do bolo.