Vistos gold acabam ainda este ano em Lisboa e no Porto

O Governo está disposto a avançar até dezembro com restrições aos vistos gold nos grandes centros urbanos, levando por diante a medida acordada com a esquerda nas negociações para o Orçamento do Estado de 2020. Para os agentes do setor, será uma forte machadada na captação de investimento estrangeiro.

Vistos gold acabam ainda este ano em Lisboa e no Porto









