Vítor Escária: o homem junto do poder desde 2005

Aluno excecional do ISEG, Vítor Escária foi assessor económico de José Sócrates e regressou a São Bento em 2015 com a geringonça. Foi constituído arguido em 2017 no caso conhecido como “Galpgate”, demitiu-se e regressou em 2020. No ano passado voltou a ser nomeado chefe do gabinete de António Costa.

