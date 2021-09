Autárquicas: PS afirma que vai manter as presidências da ANMP e da ANAFRE

Numa declaração sem perguntas por parte dos jornalistas, na sede nacional do PS, em Lisboa, Maria da Luz Rosinha sustentou também que, nestas eleições, as perdas e os ganhos dos socialistas, "são absolutamente equivalentes"."Isso deixa-nos tranquilos", declarou.De acordo com a secretária nacional do PS, pelos resultados já conhecidos, o seu partido "continua a ser o maior ao nível autárquico de Portugal"."Continuamos a pretender efetivamente -- e os dados comprovam-no -- ganhar a ANMP e a ANAFRE. Mas a noite ainda vai ser longa. Todos temos consciência de que estamos perante uma contagem de muitos votos, com alguma complexidade e, como tal, ainda irá demorar algum tempo", acrescentou.Na lógica de perdas e ganhos em termos de conquistas de câmaras, na direção do PS estão a salientar-se vitórias em concelhos como Espinho, Valença, Freixo de Espada à Cinta, Penela, Monchique, Castanheira de Pera, Vila Nova de Cerveira, ou Mortágua, sobretudo em relação ao PSD.A direção do PS tem ainda destacado triunfos em Mora, Alvito e Alpiarça, estas no sul do país.PMF // ACLLusa/Fim