Autarcas propõem mesas de voto só para isolados; Governo admite horário específico

Os autarcas temem propõem a criação de mesas dedicadas a pessoas em isolamento por covid-19 e regimes de "drive-thru" e o Governo está a ponderar definir um horário específico para que os infetados possam votar no dia 30.





As posições são avançadas nas edições do Jornal de Notícias e do Diário de Notícias desta terça-feira, 11 de janeiro.A lei já permite que os infetados e os isolados votem: tem de se inscrever entre 20 e 23 de janeiro e, entre os dias 25 e 26, as brigadas municipais irão aos domicílios recolher os votos. Só que esta solução deixa de fora os eleitores cujo isolamento seja decretado na última semana do mês.Pelas contas do Governo podem estar 383 mil pessoas confinadas na data das eleições legislativas. É para estes que o Governo equaciona fixar um horário para a votação presencial - o que levanta receios entre os autarcas,