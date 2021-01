Comunista João Ferreira disputa terceiro lugar com Ventura nas Presidenciais

A um mês das eleições Presidenciais, Marcelo Rebelo de Sousa parece ter garantida a reeleição no cargo, com a mais recente sondagem da Aximage a atribuir-lhe 61,4% das intenções de voto. Ainda assim, o atual chefe de Estado recuou ligeiramente no último mês, tal como a principal adversária, Ana Gomes (15,4%).

No entanto, a maior novidade no estudo realizado para a TSF, JN e DN é a subida de 5,4 pontos de João Ferreira, que alcança 7,5% das intenções de voto e surge agora colado a André Ventura (8%) na disputa pelo último lugar no pódio. O líder do Chega, que protagonizou um debate acalorado com o candidato apoiado pelo PCP, também ganhou 1,4 pontos neste período.

Antes do arranque desses debates televisivos, uma vez que o trabalho de campo decorreu nos dias anteriores ao Natal, Marisa Matias (5,6%) – perde mais de metade dos votos do eleitorado bloquista para Marcelo e Ana Gomes – e o liberal Tiago Mayan (1,1%) fechavam a lista de candidatos, que não incluía o nome de Vitorino Silva por "insuficiente relevância estatística".

Mais uma vez, a abstenção pode vir a ser a grande vencedora na noite eleitoral de 24 de janeiro. Os 61,5% estimados pelo barómetro da Aximage superam os 51% registados há cinco anos, na votação que levou Marcelo Rebelo de Sousa para o Palácio de Belém.