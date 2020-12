Candidato presidencial Marcelo para os portugueses: "humildemente aguardo o vosso veredicto"

Leia Também Vídeo: Veja o anúncio da recandidatura de Marcelo à Presidência da República

Marcelo Rebelo de Sousa anunciou esta segunda-feira a sua recandidatura ao cargo de Presidente da República. Num discurso curto (cerca de dez minutos), sem espaço para perguntas de jornalistas, o antigo professor de Direito da Universidade de Lisboa declarou tencionar continuar a liderar o país "em qualquer recanto de Portugal, cá dentro como lá fora, sempre em obediência" ao seu propósito.Marcelo explicou também por que demorou tanto tempo a anunciar formalmente a recandidatura:"digo-vos isto só agora porque quis promulgar as novras regras eleitorais antes de convocar a eleição, porque quis convocar a eleição como Presidente e não como candidato".O atual chefe de Estado garante aos portugueses que não vai "sair a meio de uma caminhada exigente e penosa" caso seja reeleito e promete não "trocar as adversidades de amanhã pelo comodismo de hoje"."Quero agradecer-vos o apoio e a compreensão manifestados desde 2016", afirmou Marcelo aos portugueses, referindo-se a alguns dos momentos que mais marcaram o seu mandato, tais como a "tragédia dos fogos em 2017" ou a pandemia."Podem ter a certeza de que tentei fazer sempre o melhor que podia", assegurou Marcelo, esclarecendo ter agido sempre "no interesse público e nunca no interesse pessoal".O antigo professor de Direito procurou também traçar paralelismos com a candidatura apresentada em 2015. "Quem avança para esta eleição é extamente o mesmo que avançou há 5 anos.""Sou exatamente o mesmo, orgulhosamente português e por isso universalista", explicou. "Assumidamente republicano e por isso avesso a nepotismos e corrupções, determinadamente social-democrata e por isso defensor da liberdade e da democracia.""Tudo o que disse e que escrevi em 2015, mantém-se por igual, como igual é o homem que o disse e escreveu. Portuguesas e portugueses a escolha é vossa. Renovar a confiança em quem conheceis, semana após semana há pelo menos 20 anos e em especial nestes 5 anos vividos em comum, feitos não apenas de palavras mas também de atos, ou escolher alguém diferente com uma visão diferente daquela que vos propus. Humildemente aguardo o vosso veredicto."(Notícia atualizada)