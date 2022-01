Direita quer mais mercado. Esquerda, reestruturar dívida. PS fica neutro

Os partidos à esquerda e à direita têm visões muito distintas sobre qual deve ser o papel do mercado de capitais. Nas suas propostas eleitorais, enquanto o PSD e o Iniciativa Liberal apresentam um conjunto de propostas para promover a dinamização do mercado de capitais, o PS e o CDS ficam mudos em relação a este tema. Já o Bloco de Esquerda e o PCP querem recorrer ao mercado para baixar os custos de dívida do país. Os bloquistas falam em "reestruturação". Para os comunistas deve avançar-se com uma "renegociação". Já para o PAN, o mercado é a oportunidade para avançar para uma economia mais verde.

