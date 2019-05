Rangel acusa Costa de falta de "legitimidade moral" para falar de ética

"O primeiro-ministro que tem o escândalo das famílias como é que pode falar em ética e em respeito?", questionou o eurodeputado, num comício ao ar livre na Praça da República, em Aveiro, que juntou centenas de pessoas.

Rangel recuperou o tema das nomeações familiares, invocando a notícia de segunda-feira do jornal Público, segundo a qual a deputada do PS Hortense Martins conseguiu fundos europeus para projetos familiares já concluídos.

"A promiscuidade familiar é o pasto e o caminho para haver erros. Não há autoridade moral para o PS nos vir falar em ética, em respeito", defendeu.

Dizendo-se "emocionado" com um "comício à moda antiga", ao ar livre, Rangel apelou ainda à mobilização no próximo domingo, dizendo-se convicto que, "se todos tiverem o entusiasmo do público de Aveiro", o PSD vai ganhar as eleições europeias.

"Que ninguém desista, que ninguém tenha medo, neste domingo temos todos de ir votar e ir votar no PSD. Se o fizermos Portugal estará melhor na Europa e, ao mesmo tempo, é o efeito dois em um, vamos dar uma lição a António Costa e a todos no Governo".