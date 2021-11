Diretas no PSD a 27 de novembro. Rangel vence Rio no Conselho Nacional

Nas mãos dos concelheiros nacionais estavam três propostas sobre o calendário e o universo de militantes que poderiam votar na escolha para a liderança do PSD: adiar as diretas e o congresso e dois calendários alternativos para o processo eleitoral interno. Acabou por vencer a proposta de Rui Rangel que discute a liderança com o atual presidente social-democrata, Rui Rio.



O Conselho Nacional no PSD aprovou este sábado a marcação de eleições diretas para escolher o próximo presidente do partido para 27 de novembro e o Congresso para os dias 17, 18 e 19 de dezembro. Esta proposta foi a defendida pelo candidato à liderança Paulo Rangel e teve 76 votos a favor, 28 contra e 18 abstenções.

A proposta de Rangel mantém o regulamento de quotas em vigor, segundo a qual só poderão votar os militantes com as quotas em dia, e fixa uma eventual segunda volta em 01 de dezembro.





Esta votação foi realizada de braço no ar, poucos minutos depois de o Conselho Nacional ter rejeitado a proposta do presidente e recandidato Rui Rio para realizar eleições diretas em 20 de novembro, com a possibilidade de todos os militantes ativos poderem votar.





Foi, aliás, o universo de militantes que poderão votar nas próximas diretas que impediu o consenso entre as duas candidaturas, já que Rio pretendia que pudessem votar todos os militantes ativos, ou seja, que tenham uma quota paga nos últimos dois anos (cerca de 83 mil) e não apenas os 27.000 que já regularizaram a quota de dezembro.



* Com Lusa