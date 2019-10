Guia prático para as eleições de domingo

O que é preciso para votar?

Podem votar os cidadãos portugueses maiores de 18 anos que se encontrem inscritos no recenseamento eleitoral português, no território nacional ou no estrangeiro. Para exercer o seu direito de voto, basta indicar o seu nome ao presidente da mesa e entregar o documento de identificação, que pode ser o cartão de cidadão ou o passaporte. Caso não os tenha consigo, a identificação faz-se por meio de qualquer outro documento oficial que contenha fotografia atualizada ou através de dois cidadãos eleitores que atestem, sob compromisso de honra, a sua identidade, ou ainda por reconhecimento unânime dos membros da mesa.



Como saber o local de voto?

A consulta desta informação pode ser feita na Junta de Freguesia, na página oficial "www.recenseamento.mai.gov.pt", através da aplicação móvel MaiMobile (disponível na App Store e Google Play) ou enviando uma SMS (gratuita) para o 3838 (escrevendo: RE nº de identificação civil data de nascimento no formato AAAAMMDD). Também é possível ligar para a linha de apoio ao eleitor (808 206 206).



Em que horário é possível votar?

Entre as 8 e as 19 horas. Depois desta hora, só podem votar os eleitores que se encontrem dentro da assembleia de voto.





Que elementos estão nos boletins de voto?

Dos boletins de voto constam as denominações, as siglas e os símbolos das candidaturas concorrentes e, na linha correspondente a cada candidatura, um quadrado em branco destinado ao voto do eleitor.



Quantas forças políticas concorrem?

São 21 as forças políticas a ir a votos, quatro delas novas. Há apenas uma coligação, a Coligação Democrática Unitária (CDU), que junta PCP e PEV. Os partidos políticos são: PSD, PS, BE, CDS-PP, CDU, PAN, Aliança, Chega, Iniciativa Liberal, PNR, PDR, PCTP-MRPP, PPM, PTP, Livre, RIR, MPT, PURP, Nós, Cidadãos!, MAS, JPP. Os círculos com o boletim de voto mais longo serão Braga, Coimbra, Leiria, Porto e Europa, com 21 candidaturas. Os círculos por onde se candidatam menos forças políticas são Beja, Vila Real e Açores, com 17 listas.