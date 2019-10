08:45

21 partidos disputam 230 lugares no Parlamento

São 21 as forças políticas a ir a votos, quatro delas novas. Há apenas uma coligação, a Coligação Democrática Unitária (CDU), que junta PCP e PEV. Os partidos políticos são: PSD, PS, BE, CDS-PP, CDU, PAN, Aliança, Chega, Iniciativa Liberal, PNR, PDR, PCTP-MRPP, PPM, PTP, Livre, RIR, MPT, PURP, Nós, Cidadãos!, MAS, JPP. Os círculos com o boletim de voto mais longo serão Braga, Coimbra, Leiria, Porto e Europa, com 21 candidaturas. Os círculos por onde se candidatam menos forças políticas são Beja, Vila Real e Açores, com 17 listas.



No total, as eleições de domingo vão determinar os deputados que vão ter assento nos 230 lugares disponíveis na Assembleia da República ao longo dos próximos quatro anos. Existem 22 círculos eleitorais: 18 correspondentes a cada um dos 18 distritos de Portugal Continental, um para cada região autónoma (Açores e Madeira) e dois para o estrangeiro (um para a Europa e outro para Fora da Europa). Lisboa e Porto são os círculos que elegem mais deputados (48 e 40, respetivamente); os eleitores que vivem no estrangeiro elegem dois deputados.