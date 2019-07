Legislativas: Bloco de Esquerda repete Catarina Martins pelo Porto e Mariana Mortágua por Lisboa

A coordenadora do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, encabeça a lista de candidatos eleitorais do partido pelo Porto e Mariana Mortágua será a primeira por Lisboa, que inclui em terceiro Beatriz Dias, ativista pelos direitos dos afrodescendentes.

Em conferência de imprensa este sábado, no final da Mesa Nacional do Bloco de Esquerda, Catarina Martins destacou a número três na lista pelo círculo de Lisboa, "mulher negra e fundadora da Associação de Afrodescendentes", com "provas dadas" na luta antirracista e pela "visibilidade das pessoas negras no país".