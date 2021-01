Projeções para abstenção têm intervalo de 10 pontos: entre 50% e 60%

As projeções para a abstenção vão de 50 aos 60%. De acordo com as televisões que revelaram as suas projeções, a da Universidade Católica feita para a RTP aponta para o valor mais baixo no intervalo, de 50%.A mais alta é feita pela Metris/GfK para a SIC que no intervalo mais elevado, atinge os 60%.

