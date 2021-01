Portugueses votam pela 10.ª vez para escolher o Presidente da República

08h40

Como saber onde votar

As urnas para as eleições presidenciais abrem este domingo às 8h, permanecendo abertas até às 19h, mas antes de saírem de casa os eleitores devem confirmar o local onde podem exercer o seu direito de voto.





E isso é muito fácil de fazer. Das duas uma, enviando um sms gratuito para o número 3838 com o seguinte texto: RE espaço nº de BI ou CC espaço Data de Nascimento no molde AAAAMMDD. Em alternativa, pode ir ao Portal do Eleitor ou clicar diretamente neste link preenchendo os respetivos campos com a informação acima referida. Em ambos os casos, a resposta sobre o endereço do seu local de voto é imediata. E existe sempre a alternativa mais tradicional de consultar o edital afixado na sua Junta de Freguesia.





As regras a aplicar nestas eleições para a Presidência da República estão em linha com as normas sanitárias com que o conjunto da sociedade se habitou a viver durante a pandemia: uso obrigatório de máscara, regular desinfeção das mãos e distanciamento social.





O número de eleitor foi eliminado, por isso o eleitor deve levar consigo o cartão de cidadão ou bilhete de identidade (mesmo que tenha expirado a validade).