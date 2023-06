ANF defende revisão do sistema de comparticipação dos medicamentos

A presidente da Associação Nacional de Farmácias (ANF) defende uma revisão do sistema de comparticipação dos medicamentos para adequar às novas terapêuticas e necessidades dos utentes."Neste momento, penso que fazia todo o sentido poder olhar uma forma holística e global para o regime de comparticipação. Ver se ainda é adequado. Já tem alguns anos", indica Ema Paulino na entrevista ao Negócios e à Antena 1.A dirigente associativa acredita que essa revisão deve ser aproveitada para "rever do ponto de vista do arsenal terapêutico, porque é introduzida a inovação, se faz sentido continuar a comparticipar até alguns medicamentos". "E este trabalho, de alguma forma, é feito pelo Infarmed e tem vindo a ser feito", reconhece, mas lembrando que "por vezes, com a entrada de novos medicamentos, outros deixam de ser comparticipados porque a relação benefício/risco e o próprio preço faz desequilibrar a balança".