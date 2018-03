Centeno diz que há má gestão na Saúde

mais votado

Anónimo

Há 32 minutos

No Reino Unido, após o início das necessárias e muito acertadas reestruturações, existiam em 2016 menos 6100 administrativos e mais 30000 colaboradores clínicos do que em 2010. E asseguro que o número de 6100 já cresceu entretanto... "A Department of Health spokesman said: “We expect all parts of the NHS to have safe staffing levels – making sure they have the right staff, in the right place, at the right time.” He said the NHS now employed 6,100 fewer managers and almost 30,000 more clinical staff than in 2010." https://www.theguardian.com/society/2016/jan/29/hospitals-told-cut-staff-nhs-cash-crisis