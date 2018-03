Dívidas em atraso sobem 30% para 1.188 milhões em Janeiro

Os hospitais EPE foram os que mais contribuíram para o agravamento das dívidas em atraso.

As dívidas em atraso do Estado registaram um novo agravamento ao atingirem os 1.188 milhões de euros no final de Janeiro.



De acordo com a última síntese de execução orçamental, divulgada esta terça-feira, 27 de Março, pela Direcção-Geral do Orçamento (DGO), os pagamentos em atraso das entidades públicas registaram um aumento de 276 milhões de euros (29,4%) relativamente ao período homólogo e de 115 milhões de euros face ao final de 2017.



O agravamento das dívidas deveu-se, sobretudo, ao sector da Saúde. Em termos homólogos, a DGO revela um crescimento de 339 milhões de euros nos hospitais com estatuto empresarial (EPE). A comparação com o mês anterior aponta para um aumento de 112 milhões. As Finanças destacam, no entanto, o abrandamento do crescimento das dívidas.

Saldo do SNS melhora em 21,4 milhões

Em Janeiro, o saldo provisório do Serviço Nacional de Saúde (SNS) situou-se em 4,5 milhões de euros, o que representa uma melhoria de 21,4 milhões de euros face ao período homólogo do ano passado.

Este resultado deveu-se ao facto de as receitas terem aumentado mais (7,9%) do que as despesas (4,7%) em relação a Janeiro de 2017.

O maior contributo para o aumento da despesa veio dos produtos farmacêuticos (mais 28% para 96,4 milhões) e dos fornecimentos e serviços externos (+3,3% para 292,3 milhões), sendo que nesta última rubrica a DGO destaca o agravamento dos encargos com as Parcerias Público- Privadas (+6,2% para 37,7 milhões) e dos produtos vendidos em farmácias (3,7% para 109,3 milhões).

As despesas com pessoal continuam a absorver a maior fatia das despesas com um total de 325,5 milhões de euros no final de Janeiro. Um valor praticamente idêntico ao registado em igual período do ano passado.