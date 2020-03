Estas medidas entram em vigor a partir das 08:00 de segunda-feira, 16 de março.



O documento, detalha o El País, prevê que o Ministério do Interior pode decretar o encerramento de estradas ou troços "por motivos de saúde pública, segurança ou fluidez de tráfego".



É também alargado a todo o país o encerramento de estabelecimentos como restaurantes, bares, esplanadas, salas de espetáculos e afins.



Os transportes públicos não são suspensos, mas a frequência das ligações entre cidades será limitada em pelo menos 50%, para limitar as deslocações dos cidadãos para fora da sua zona de residência.



O decreto irá também definir que as autoridades competentes poderão intervir nas empresas para garantir o fornecimento de alimentos aos consumidores. Entre as medidas previstas estão também escoltas dos veículos de transporte destes bens caso seja necessário por razões de segurança.



A situação agravou-se drasticamente nas últimas 24 horas em Espanha e há mais 1500 casos confirmados de coronavírus no país.



No total em Espanha há já mais de 5700 casos confirmados, segundo as autoridades de saúde pública.



As regiões mais afetadas são Madrid, Catalunha e o País Basco. Pelo menos 136 pessoas morreram.



Espanha tornou-se no segundo país com mais casos confirmados na Europa. Itália regista mais de 15 mil casos. Assim, nota o jornal, na prática o Governo espanhol apenas autoriza deslocações basicamente entre o local de trabalho e a casa e para a compra de alimentos e medicamentos.Estas medidas entram em vigor a partir das 08:00 de segunda-feira, 16 de março.O documento, detalha o El País, prevê que o Ministério do Interior pode decretar o encerramento de estradas ou troços "por motivos de saúde pública, segurança ou fluidez de tráfego".É também alargado a todo o país o encerramento de estabelecimentos como restaurantes, bares, esplanadas, salas de espetáculos e afins.Os transportes públicos não são suspensos, mas a frequência das ligações entre cidades será limitada em pelo menos 50%, para limitar as deslocações dos cidadãos para fora da sua zona de residência.O decreto irá também definir que as autoridades competentes poderão intervir nas empresas para garantir o fornecimento de alimentos aos consumidores. Entre as medidas previstas estão também escoltas dos veículos de transporte destes bens caso seja necessário por razões de segurança.A situação agravou-se drasticamente nas últimas 24 horas em Espanha e há mais 1500 casos confirmados de coronavírus no país.No total em Espanha há já mais de 5700 casos confirmados, segundo as autoridades de saúde pública.As regiões mais afetadas são Madrid, Catalunha e o País Basco. Pelo menos 136 pessoas morreram.Espanha tornou-se no segundo país com mais casos confirmados na Europa. Itália regista mais de 15 mil casos.

O Governo espanhol vai seguir o exemplo italiano e proibir as deslocações dos cidadãos exceto por motivos de força maior num esforço para conter a pandemia do coronavírus covid-19. A decisão será anunciada hoje e entra em vigor na segunda-feira, avança o El País, que cita uma versão preliminar da declaração do estado de alerta no país vizinho a que teve acesso e que já havia sido avançada pela Cadena Ser.De acordo com o El País, o documento define que os cidadãos "unicamente poderão circular na via pública para realizar as seguintes atividades: a) aquisição de alimentos, produtos farmacêuticos e de primeira necessidade; b) assistência a centros de saúde; c) deslocação para o local de trabalho; d) regresso à sua residência; e) assistência e cuidado de idosos, menores, dependentes, pessoas com deficiência ou pessoas particularmente vulneráveis; f) deslocação a entidades financeiras; g) por motivos de força maior ou situação de necessidade; h) qualquer outra atividade de natureza análoga devidamente justificada".