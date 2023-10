Diretor executivo do SNS agita águas na Saúde

As declarações de Fernando Araújo motivaram reações da Fnam e do SIM.









O diretor executivo do Serviço Nacional de Saúde (SNS), Fernando Araújo, deixou um sério alerta em entrevista ao Público: sem um acordo entre os médicos e o Governo o país poderá enfrentar já em novembro o pior mês no SNS em 44 anos.



O responsável sublinhou que os médicos podem e devem reclamar direitos, mas sublinhou que isso tem de ser feito "de uma forma que seja eticamente irrepreensível". As ...