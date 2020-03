Trump fecha portas a europeus e lança pânico

O anúncio, feito na noite de quarta-feira, foi drástico: “Para impedir que novos casos entrem no nosso país, vamos suspender todas as viagens da Europa para os EUA pelos próximos 30 dias. As novas regras entram em vigor a partir de sexta-feira à meia-noite.”

Foi assim que Donald Trump comunicou a mais recente medida para travar a propagação do novo coronavírus, para, logo de seguida, ser corrigido pela Casa Branca. Afinal, a interdição aplica-se apenas aos cidadãos não americanos que tenham estado em países do espaço Schengen, onde não se inclui, por exemplo, o Reino Unido. E não abrange os cidadãos norte-americanos que tenham estado na Europa.





Trump foi ainda obrigado a clarificar que a restrição se aplica apenas a pessoas, e não a bens, depois de as bolsas terem derrapado com a perspetiva de um congelamento do comércio com a Europa.