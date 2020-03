França vai encerrar escolas, universidade e creches mas mantém eleições autárquicas de domingo

A França vai encerrar todas as escolas, universidades e creches a partir da próxima segunda-feira para tentar conter a pandemia do Covid-19, anunciou o presidente francês, Emmanuel Macron, que se dirigiu ao país numa mensagem presidencial transmitida pelas televisões. Apesar da situação, as eleições autárquicas do próximo domingo mantêm-se, confirmou o chefe de Estado.









Esta é "a mais grave crise de saúde pública que a França conhece no último século", frisou, apelando aos franceses que "limitem ao máximo as deslocações e privilegiem o teletrabalho".



"A prioridade absoluta para a nossa nação é a nossa saúde", assegurou. Mas, acrescentou, "tudo será feito para proteger as empresas e os trabalhadores...custe o que custar".



Macron considerou que as decisões hoje anunciadas pelo Banco Central Europeu (BCE) "são insuficientes" e revelou que o Eliseu vai tentar uma cooperação com o presidente dos EUA, Donald Trump, e uma maior coordenação europeia.

Todos os estabelecimentos de ensino, que incluem ainda colégios privados, permanecerão encerrados "até ordem em contrário", referiu.



França conta atualmente com 2.876 casos confirmados do novo coronavírus, registando ainda 61 mortos, de acordo com o mais recente balanço do Ministério da Saúde gaulês.



(Notícia atualizada às 19:46)