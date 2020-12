Governo já garantiu 370 camas no setor privado

A ARS de Lisboa e Vale do Tejo fechou recentemente acordos com os grupos CUF e Luz Saúde para o internamento de doentes com covid-19. Ainda assim, no Norte do país é que a contratualização de camas foi mais intensa.

