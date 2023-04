Hospitais privados aumentam atividade acima dos dois dígitos

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A atividade dos hospitais privados aumentou em 2022 de acordo com os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE). De acordo com os números revelados na quinta-feira, 6 de abril, a atividade dos hospitais privados registou subidas de 27% nos atos complementares de diagnóstico e/ou terapêutica e nos internamentos e de 22,7% nas consultas externas.





Para Óscar Gaspar, presidente da Associação Portuguesa de Hospitalização Privada (APHP) estes indicadores estatísticos mostram que o setor está a cumprir a promessa de recuperar o tempo perdido devido à pandemia de covid-19.





"Os números são claros: esse trabalho está a ser feito com êxito. O facto de já três milhões de portugueses terem seguro de saúde aumenta, de ano para ano, a nossa cobertura e alcance. Foi um ano em que os hospitais privados alargaram significativamente a oferta de saúde aos portugueses, fizemos mais de oito milhões de consultas, mais de 1,3 milhões de episódios de urgência, mais de 235 mil cirurgias e 13.197 partos", afirma Óscar Gaspar.





No ano passado, os hospitais privados asseguraram 36,8% das consultas médicas, 27,9% das cirurgias em bloco operatório, 13,8% dos atos complementares de diagnóstico e ou terapêutica, 15,8%, dos atendimentos em urgência e 27,7% dos internamentos.



"O acesso dos portugueses aos cuidados de saúde melhorou e e os hospitais privados demonstram ser uma componente essencial do sistema de saúde português", sustenta o presidente da AHPH.