Hospitais privados já fazem 30% dos partos na região de Lisboa

Em 2021, as unidades dos três grandes grupos privados de saúde -- CUF, Luz Saúde e Lusíadas Saúde -- localizadas em Lisboa e na Amadora fizeram 28,5% do total dos partos.De acordo com o Público , os hospitais privados estão a conquistar terreno aos do Serviço Nacional de Saúde (SNS) e a fazer cada vez mais partos, sendo que este fenómeno acontece essencialmente na região de Lisboa e Vale do Tejo (LVT), considerando toda a vasta área que se estende desde as Caldas da Rainha até Setúbal.Olhando para cada um dos hospitais privados, só o Hospital CUF Descobertas (Lisboa) fez 2916 partos no ano passado. Já a maternidade do Hospital da Luz Lisboa encerrou o ano de 2021 com um recorde de nascimentos: 2898, mais 23 do que em 2020. No grupo Lusíadas Saúde, na unidade de Lisboa nasceram 2452 bebés e na da Amadora 1077.Pelo contrário, nos hospitais do Serviço Nacional de Saúde, os número de partos está a cair, refere o Público. Os 13 hospitais ou centros hospitalares que na região de Lisboa e Vale do Tejo têm maternidades registaram 23.408 partos no ano passado.Por comparação, os privados fizeram já mais partos do que a Maternidade Alfredo da Costa (onde no ano passado nasceram 2866 bebés), que os hospitais de Almada (Garcia de Orta), Amadora-Sintra (Fernando da Fonseca), o de Loures (Beatriz Ângelo), o hospital de Santa Maria e o de São Francisco Xavier, na capital.