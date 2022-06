Hospitais privados vão manter taxas covid até ao final da pandemia

As instituições privadas de saúde vão continuar a cobras taxas adicionais aos utentes, relacionadas com a covid-19, para cobrir o uso de máscara e luvas e a desinfeção dos equipamentos médicos entre cada consulta, até ao fim da pandemia, noticia esta quinta-feira o " Público ".Apesar de a maioria da população já estar vacinada e de a pandemia representar hoje um risco diferente do inicial, os hospitais e serviços médicos privados continuam a cobrar taxas covid que podem chegar a 75 euros, o que tem causado indignação entre os utentes. Desde o início deste ano e até ao final de abril, a Entidade Reguladora da Saúde (ERS) diz ter recebido 1.238 reclamações relacionadas com "faturação excessiva/abusiva".

Óscar Gaspar, presidente da Associação Portuguesa de Hospitalização Privada (APHP), lembra que as medidas de segurança mantêm-se em vigor porque a pandemia ainda não acabou e garante que os custos imputados aos utentes têm vindo a baixar. "Quando as autoridades de Saúde decretarem o fim da pandemia e da necessidade de regras de segurança reforçadas deixará de haver motivos para estes encargos adicionais", assegura.