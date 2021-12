Seguros de saúde poderão ficar mais caros com agravamento de custos nos hospitais privados

Os seguros de saúde privados deverão ficar mais caros no próximo ano, segundo noticia esta terça-feira o Jornal de Notícias . Em causa está o aumento dos custos com a Saúde (nomeadamente matérias-primas ou recursos humanos) que estão a levar os hospitais privados a pressionarem as seguradoras para pagarem mais pelos atos praticados."Parece-me inevitável que haja uma repercussão destes custos nos valores a cobrar às seguradoras", diz o presidente da Associação Portuguesa de Hospitalização Privada (APHP), Óscar Gaspar, ao JN. Os atos que envolvem internamento deverão ser alvo dos maiores aumentos. E em consequência do agravamento no setor privado, o responsável da APHP antecipa que a ADSE e outros subsistemas de saúde tenham "consciência da situação do mercado" e alinhem com estes.O JN avança ainda que têm decorrido, nos últimos dias, reuniões entre alguns dos maiores hospitais privados e as seguradoras para preparar o próximo ano, estando a ser abordado o tema da subida dos custos. Já no caso da ADSE, a iniciativa de revisão da tabela de preços cabe ao subsistema de saúde dos funcionários públicos.