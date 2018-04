Hospital de São João já tem 22 milhões para usar mas Finanças ainda não autorizaram

A situação do ambulatório no hospital pediátrico de São João, no Porto, será tema na audição de Centeno desta quarta-feira. As verbas para as obras já estão nas contas do centro hospitalar, mas não podem ser mobilizadas.

O Hospital de São João, no Porto, tem 22 milhões de euros para as obras na sua unidade pediátrica. Contudo, o dinheiro não pode ser utilizado. É preciso uma autorização do Ministério das Finanças, que ainda não chegou, segundo o Jornal de Notícias.

Foi na edição de segunda-feira que o JN noticiou que a quimioterapia pediátrica estava a ser administrada num corredor do hospital.

As verbas que servirão para fazer as obras no hospital pediátrico estão nas contas bancárias do Centro Hospitalar de São João desde Fevereiro, diz o jornal esta terça-feira, mas falta a autorização do gabinete de Mário Centeno para a sua movimentação, como já tinha admitido a administração do jornal.

O Ministério da Saúde não quis comentar ao JN, sendo que o Ministério das Finanças não deu qualquer resposta ao jornal.

Os partidos juntaram-se, na sequência da notícia, para criticar o Governo, e vão discutir o tema na audição parlamentar agendada sobre a saúde. Mário Centeno vai esta manhã ao Parlamento para falar do estado da saúde (financiamento e pagamentos em atraso aos fornecedores) e, conforme avança o Negócios após uma ronda com os partidos, apenas o PS está ao lado do ministro. O tema de São João deverá constar da agenda.