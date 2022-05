Infarmed ordena retirada do mercado dos produtos cosméticos da marca Real Voir

A autoridade nacional do medicamento (Infarmed) ordenou hoje a retirada do mercado dos produtos cosméticos da marca Real Voir, comercializados pela empresa Riscas Importantes, por conterem um ingrediente proibido.Segundo o Infarmed, os produtos contêm na sua composição o ingrediente 'Butylphenyl methylpropional', um composto químico aromático considerado cancerígeno e cujo uso em cosméticos foi proibido na União Europeia em março.Numa nota publicada no seu 'site', o Infarmed refere que os produtos foram detetados numa ação de fiscalização."O Infarmed, I.P. no âmbito de uma ação de fiscalização de mercado, verificou que a empresa Riscas Importantes, Lda. ainda se encontrava a comercializar produtos cosméticos da marca Real Voir que continham na sua composição o ingrediente Butylphenyl methylpropional", sublinha.A autoridade do medicamento avisa as entidades que disponham destes produtos que não os podem disponibilizar, tal como os consumidores que os tenham não devem utilizá-los.