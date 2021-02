Marta Temido: Pandemia deixará "um rasto pesado" na saúde mental da população

"Naturalmente, a pandemia deixará um rasto pesado sobre aquilo que é a saúde mental de todos nós, quer em termos estritamente de equilíbrio quer em termos de doença mental mais profunda", afirmou Marta Temido na Comissão de Saúde, onde está a ser ouvida na primeira audição regimental do ano.A questão da saúde mental foi levantada pela deputada do PS Hortense Martins, afirmando que a saúde mental, "que muitos tentam desvalorizar, é importantíssima"."Não salvam vidas só com as questões físicas. A saúde mental também é importante para salvar essas mesmas vidas", defendeu Hortense Martins.Em resposta, Marta Temido afirmou que há muito por fazer nos sistemas relativamente a esta área, nomeadamente dos doentes que aguardam alta por falta de condições sociais."Muitos deles são situações de inexistência de alternativas na área da saúde mental e, por isso, nós no plano de recuperação e resiliência temos uma linha específica para a saúde mental", avançou.Entre outros aspetos, adiantou: "pretendemos concluir a reforma da aplicação do Plano Nacional de Saúde Mental e a reforma daquilo que é o trabalho dos hospitais psiquiátricos integrando-os, desenvolvendo unidades de psiquiatria em hospitais gerais e criando residências assistidas para os doentes que não têm alternativa".A covid-19 já matou em Portugal 14.354 pessoas dos 767.919 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.