Ministério da Saúde paga seguro privado a trabalhadores

Os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde abriram um concurso onde prevê gastar até 100 mil euros para os trabalhadores que não podem aderir à ADSE, por terem contrato individual de trabalho.

Alexandre Lourenço, presidente da Associação Portuguesa dos Administradores Hospitalares, diz ao Jornal de Notícias que o concurso "é no mínimo irregular" e mostra-se surpreendido com a contratação e também com a legislação que lhe dá cobertura. "Este artigo é contrário aos apregoados esforços de reforço do SNS", que é consagrado na nova Lei de Bases da Saúde.

Questionado pelo jornal, o Ministério da Saúde mandou reavaliar com urgência o procedimento.