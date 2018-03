Número de casos confirmados de sarampo sobe para 53

"Até às 19 horas do dia 19 de Março de 2018 foram reportados 145 casos suspeitos de sarampo, a maioria dos quais com ligação ao Hospital de Santo António, no Porto", refere a informação divulgada pela DGS.

Dos 145 casos reportados, 53 foram confirmados laboratorialmente pelo Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge e 51 foram infirmados. Há ainda 41 casos a aguardar resultado laboratorial.