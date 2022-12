Número de médicos reformados em 2022 bate recorde dos últimos dez anos

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Em 2022, o número de médicos que saíram dos hospitais públicos e dos centros de saúde para a aposentação bateu o recorde da última década.



De acordo com os números avançados pela Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS) ao Público, até novembro passaram à reforma 726 médicos especialistas, que somados aos 56 que também passam à aposentação a partir deste mês e que estão incluídos na lista da Caixa Geral de Aposentações, totalizam quase 800 clínicos a sair do SNS.



O número fica acima do recorde registado em 2014, quando houve 712 médicos que se reformaram no período pós-troika.

A vaga de médicos do SNS que se reformam tem vindo a aumentar desde a pandemia mas o Público escreve que o Governo acredita que em 2023 as entradas de novos médicos nos hospitais públicos e centros de saúde vão compensar as aposentações.



A ACSS diz ainda ao Público que a contratação de médicos aposentados para o SNS tem funcionado, há mais de uma década, como uma espécie de medida provisória para a falta de especialistas. Este regime foi criado em 2010 para funcionar transitoriamente durante três anos, mas tem sido sempre renovado ao longo dos últimos anos, como vai acontecer em 2023.



Para estes profissionais, mantêm-se as regras em vigor - recebem, além da pensão, "mais 75% da remuneração correspondente à sua categoria". Em novembro havia 428 médicos aposentados no ativo no SNS, diz a ACSS.