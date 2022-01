Aposentações de médicos aumentam durante pandemia

A pandemia trouxe mais aposentações entre médicos, segundo o Público . O número de médicos de hospitais públicos e centros de saúde que se reformaram em 2021, num total de 577, até foi mais baixo do que no ano anterior (652), mas em ambos os casos há um aumento face a 2019, quando se reformaram 409 médicos.A estes dados da Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS), o jornal sublinha que ainda é necessário ter em conta saídas por rescisão. Dados recentes, divulgados pela CNN Portugal, dão conta de 404 rescisões entre médicos do SNS durante a pandemia — entre o fim do estado de emergência de 2020 (período em que as rescisões foram proibidas) e outubro do ano passado.Ainda assim, apesar de todas as aposentações e rescisões, o saldo entre entradas e saídas de médicos tem sido positivo, lembra o Público. Dados do Portal da Transparência do SNS mostram que, no mês passado, havia 20.824 médicos especialistas a trabalhar no sector público, mais 596 do que no final de 2019. E o número de internos também tem aumentado — mais 253 de 2020 para 2021.